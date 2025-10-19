Андреева не заявилась ни на один турнир на следующей неделе. Отбор на Итоговый под угрозой

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не выступит ни на одном из двух турниров, которые пройдут на следующей неделе. Она имела право попросить уайлд-кард, но этого не сделала.

На следующей неделе пройдут два турнира — категории WTA-500 в Токио (Япония) и WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). Мирра Андреева рискует не попасть на Итоговый чемпионат WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В Токио сыграет единственная конкурентка Андреевой на квалификацию на Итоговый турнир — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Сейчас Мирра занимает восьмое место в Чемпионской гонке, Рыбакина — девятое. В случае удачного выступления в Токио на Итоговый квалифицируется Рыбакина, Андреева будет первой запасной.