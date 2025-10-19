Скидки
Главная Теннис Новости

Андреева не заявилась ни на один турнир на следующей неделе. Отбор на Итоговый под угрозой

Андреева не заявилась ни на один турнир на следующей неделе. Отбор на Итоговый под угрозой
18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не выступит ни на одном из двух турниров, которые пройдут на следующей неделе. Она имела право попросить уайлд-кард, но этого не сделала.

На следующей неделе пройдут два турнира — категории WTA-500 в Токио (Япония) и WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). Мирра Андреева рискует не попасть на Итоговый чемпионат WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В Токио сыграет единственная конкурентка Андреевой на квалификацию на Итоговый турнир — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Сейчас Мирра занимает восьмое место в Чемпионской гонке, Рыбакина — девятое. В случае удачного выступления в Токио на Итоговый квалифицируется Рыбакина, Андреева будет первой запасной.

