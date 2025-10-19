Екатерина Александрова проиграла Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Нинбо
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выиграть титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале 30-летняя россиянка потерпела поражение от девятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 0:6, 2:6.
Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|2
|
|6
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Рыбакиной 11 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Титул в Нинбо стал 10-м в карьере 26-летней Елены Рыбакиной и вторым в нынешнем сезоне. В рейтинге Рыбакина поднимется на две позиции и станет седьмой ракеткой мира.
