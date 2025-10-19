Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Елена Рыбакина, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:2, финал WTA 500 Нинбо

Екатерина Александрова проиграла Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выиграть титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале 30-летняя россиянка потерпела поражение от девятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 0:6, 2:6.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Рыбакиной 11 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Титул в Нинбо стал 10-м в карьере 26-летней Елены Рыбакиной и вторым в нынешнем сезоне. В рейтинге Рыбакина поднимется на две позиции и станет седьмой ракеткой мира.

Сетка турнира WTA в Нинбо
Календарь турнира WTA в Нинбо
Материалы по теме
Медведев в сете от титула в Алма-Аты! А Александрова проиграла Рыбакиной в Нинбо. LIVE!
Live
Медведев в сете от титула в Алма-Аты! А Александрова проиграла Рыбакиной в Нинбо. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android