Екатерина Александрова проиграла Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выиграть титул на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале 30-летняя россиянка потерпела поражение от девятой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 0:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Рыбакиной 11 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Титул в Нинбо стал 10-м в карьере 26-летней Елены Рыбакиной и вторым в нынешнем сезоне. В рейтинге Рыбакина поднимется на две позиции и станет седьмой ракеткой мира.