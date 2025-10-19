Муте — Медведев: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Алма-Ате

Сегодня, 19 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) завершается теннисный турнир категории ATP-250. В матче финала встречаются 41-я ракетка мира француз Корентен Муте и представитель России Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).

По итогам первого сета победу со счётом 7:5 одержал Даниил Медведев. Партия продлилась 52 минуты. В её рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных, Муте — один.

В полуфинальном матче Медведев оказался сильнее австралийца Джеймса Дакворта.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.