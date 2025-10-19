Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муте — Медведев: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Алма-Ате

Муте — Медведев: россиянин выиграл первый сет финала турнира в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) завершается теннисный турнир категории ATP-250. В матче финала встречаются 41-я ракетка мира француз Корентен Муте и представитель России Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		4
7 		3
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По итогам первого сета победу со счётом 7:5 одержал Даниил Медведев. Партия продлилась 52 минуты. В её рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных, Муте — один.

В полуфинальном матче Медведев оказался сильнее австралийца Джеймса Дакворта.

Алма-Ата. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		3 2
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

Материалы по теме
Медведев в сете от титула в Алма-Аты! А Александрова проиграла Рыбакиной в Нинбо. LIVE!
Live
Медведев в сете от титула в Алма-Аты! А Александрова проиграла Рыбакиной в Нинбо. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android