Екатерина Александрова проиграла третий подряд финал на турнирах WTA

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в третьем финале подряд на турнирах WTA в одиночном разряде. Сегодня, 19 октября, в финале WTA-500 в Нинбо (Китай) россиянка проиграла девятой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 0:6, 2:6.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В августе Александрова проиграла в финале турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика) соотечественнице Диане Шнайдер. В сентябре Екатерина уступила титулованной польке Иге Швёнтек в матче за титул турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

В нынешнем сезоне Екатерина Александрова выиграла один титул — на «пятисотнике» в Линце (Австрия). В финальном матче она переиграла украинку Даяну Ястремскую.

