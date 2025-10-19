Александрова прокомментировала поражение в финале Нинбо от Рыбакиной
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова произнесла речь после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (6:3, 0:6, 2:6). Александрова проиграла третий подряд финал.
Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|2
|
|6
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Хочу поздравить Елену с потрясающей неделей и потрясающей игрой, которую она сегодня продемонстрировала. И, конечно же, её команду с великолепной победой. Желаю ей удачи в конце сезона и в следующем году.
Разумеется, хочу поблагодарить свою команду, которая была со мной на этой неделе. Без них в конце сезона пришлось бы очень тяжело. Огромное спасибо, ребята», — сказала Александрова в своей речи на награждении.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
16:13
-
16:10
-
15:58
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:18
-
14:04
-
14:03
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
13:01
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30