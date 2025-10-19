Скидки
Александрова прокомментировала поражение в финале Нинбо от Рыбакиной

Александрова прокомментировала поражение в финале Нинбо от Рыбакиной
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова произнесла речь после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (6:3, 0:6, 2:6). Александрова проиграла третий подряд финал.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Хочу поздравить Елену с потрясающей неделей и потрясающей игрой, которую она сегодня продемонстрировала. И, конечно же, её команду с великолепной победой. Желаю ей удачи в конце сезона и в следующем году.

Разумеется, хочу поблагодарить свою команду, которая была со мной на этой неделе. Без них в конце сезона пришлось бы очень тяжело. Огромное спасибо, ребята», — сказала Александрова в своей речи на награждении.

Екатерина Александрова проиграла третий подряд финал на турнирах WTA
