Александрова прокомментировала поражение в финале Нинбо от Рыбакиной

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова произнесла речь после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (6:3, 0:6, 2:6). Александрова проиграла третий подряд финал.

«Хочу поздравить Елену с потрясающей неделей и потрясающей игрой, которую она сегодня продемонстрировала. И, конечно же, её команду с великолепной победой. Желаю ей удачи в конце сезона и в следующем году.

Разумеется, хочу поблагодарить свою команду, которая была со мной на этой неделе. Без них в конце сезона пришлось бы очень тяжело. Огромное спасибо, ребята», — сказала Александрова в своей речи на награждении.