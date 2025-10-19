Скидки
Елена Рыбакина обратилась к Екатерине Александровой после очного финала в Нинбо

Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поздравила россиянку Екатерину Александрову с успешным сезоном после победы над ней в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) — 3:6, 6:0, 6:2.

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Хочу поздравить Екатерину с отличной неделей и отличным сезоном. Желаю удачи в следующем сезоне. Для всех нас год был непростой, сложный график. Желаю тебе всего наилучшего в следующем сезоне.

Спасибо моей команде за то, что всегда подталкиваете меня к совершенствованию. Особенно непростым выдался конец сезона, но без вас меня бы здесь не было. Ещё раз спасибо. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем сделать ещё один шаг», — сказала Рыбакина в речи чемпионки на корте.

