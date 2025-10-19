Елена Рыбакина обратилась к Екатерине Александровой после очного финала в Нинбо
Поделиться
Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поздравила россиянку Екатерину Александрову с успешным сезоном после победы над ней в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) — 3:6, 6:0, 6:2.
Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:25 МСК
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|2
|
|6
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Хочу поздравить Екатерину с отличной неделей и отличным сезоном. Желаю удачи в следующем сезоне. Для всех нас год был непростой, сложный график. Желаю тебе всего наилучшего в следующем сезоне.
Спасибо моей команде за то, что всегда подталкиваете меня к совершенствованию. Особенно непростым выдался конец сезона, но без вас меня бы здесь не было. Ещё раз спасибо. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем сделать ещё один шаг», — сказала Рыбакина в речи чемпионки на корте.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
16:13
-
16:10
-
15:58
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:18
-
14:04
-
14:03
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
13:01
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30