Муте — Медведев: француз сравнял счёт по сетам в матче финала турнира в Алма-Ате
Сегодня, 19 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) завершается теннисный турнир категории ATP-250. В матче финала встречаются 41-я ракетка мира француз Коррентен Муте и представитель России Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Второй сет турнира со счётом 6:4 выиграл Корентен Муте. По итогам первого сета победу со счётом 7:5 одержал Даниил Медведев.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
