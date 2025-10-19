Скидки
Теннис

Муте — Медведев: француз сравнял счёт по сетам в матче финала турнира в Алма-Ате

Комментарии

Сегодня, 19 октября, на хардовых кортах Алма-Аты (Казахстан) завершается теннисный турнир категории ATP-250. В матче финала встречаются 41-я ракетка мира француз Коррентен Муте и представитель России Даниил Медведев (14-е место в мировом рейтинге).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Второй сет турнира со счётом 6:4 выиграл Корентен Муте. По итогам первого сета победу со счётом 7:5 одержал Даниил Медведев.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

