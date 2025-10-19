Хольгеру Руне диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия

11-й ракетке мира Хольгеру Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Накануне, во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры.
«Пройдёт некоторое время, прежде чем я смогу вернуться на корт. Мне так понравилось на корте в Стокгольме, и просто невыносимо думать, что я больше не почувствую эту энергию какое-то время. Мой ахилл полностью повреждён, а это значит, что на следующей неделе мне нужна будет операция. Спасибо всем вам за поддержку и сейчас, и вообще всегда. Без вас всё было бы не так. Увидимся как только, так сразу!» — написал Руне у себя на странице в соцсети.
