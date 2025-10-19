Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгеру Руне диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия

Хольгеру Руне диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия
Аудио-версия:
Комментарии

11-й ракетке мира Хольгеру Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Накануне, во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры.

Стокгольм. 1/2 финала
18 октября 2025, суббота. 15:45 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Пройдёт некоторое время, прежде чем я смогу вернуться на корт. Мне так понравилось на корте в Стокгольме, и просто невыносимо думать, что я больше не почувствую эту энергию какое-то время. Мой ахилл полностью повреждён, а это значит, что на следующей неделе мне нужна будет операция. Спасибо всем вам за поддержку и сейчас, и вообще всегда. Без вас всё было бы не так. Увидимся как только, так сразу!» — написал Руне у себя на странице в соцсети.

Материалы по теме
Каспер Рууд отреагировал на полученную Руне травму ахилла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android