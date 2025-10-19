Рыбакиной нужно выиграть два матча в Токио, чтобы обойти Андрееву и отобраться на Итоговый

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохраняет шансы на получение последней путёвки на Итоговый чемпионат WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сегодня, 19 октября, Рыбакина завоевала титул на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай).

Сейчас Рыбакина занимает девятое место в Чемпионской гонке, на восьмой позиции идёт 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. Так как Андреева не заявилась ни на один турнир на следующей неделе, судьба последнего места на Итоговом зависит от игры Рыбакиной в Токио (Япония).

Елене необходимо выиграть два матча на турнире WTA-500 в Токио, чтобы обеспечить себе квалификацию на Итоговый турнир. Туда уже отобрались Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Жасмин Паолини.