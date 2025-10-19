Медведев выиграл турнир в Алма-Ате, победив в финале француза Муте
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, обыграв француза Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
В финальном матче Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.
Победа Медведева на турнире в Алма-Ате стала первым титулом ATP для теннисиста с мая 2023 года. Также это 21-й титул в его карьере.
