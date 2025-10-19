Скидки
Теннис

Корентен Муте — Даниил Медведев, результат матча 19 октября, счёт 1:2: Турнир ATP-250 в Алма-Ате

Медведев выиграл турнир в Алма-Ате, победив в финале француза Муте
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, обыграв француза Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В финальном матче Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

Победа Медведева на турнире в Алма-Ате стала первым титулом ATP для теннисиста с мая 2023 года. Также это 21-й титул в его карьере.

Сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате
Календарь турнира ATP-250 в Алма-Ате
