Медведев выиграл турнир в Алма-Ате, победив в финале француза Муте

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, обыграв француза Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 2 часа 36 минут.

В финальном матче Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

Победа Медведева на турнире в Алма-Ате стала первым титулом ATP для теннисиста с мая 2023 года. Также это 21-й титул в его карьере.