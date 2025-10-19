Даниил Медведев выиграл титул ATP впервые с мая 2023 года

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал титул на турнире ATP впервые за 2 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 октября, россиянин победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), победив в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Последним титулом Медведева до Алма-Аты была победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в итальянском Риме. Тогда в финале он обыграл датчанина Хольгера Руне. После этого Медведев проиграл шесть финалов подряд.

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.