Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев выиграл титул ATP впервые с мая 2023 года

Даниил Медведев выиграл титул ATP впервые с мая 2023 года
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал титул на турнире ATP впервые за 2 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 октября, россиянин победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), победив в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Последним титулом Медведева до Алма-Аты была победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в итальянском Риме. Тогда в финале он обыграл датчанина Хольгера Руне. После этого Медведев проиграл шесть финалов подряд.

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.

Материалы по теме
Медведев выиграл турнир в Алма-Ате, победив в финале француза Муте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android