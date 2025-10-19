Фото: Даниил Медведев отпраздновал победу на турнире в Алма-Ате с женой и дочерьми

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев со всей своей семьёй отпраздновал завоевание титула на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале Медведев обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Фото: Кадр из трансляции

С Даниилом на турнире в Алма-Ате присутствовали жена Дарья и обе дочери Алиса и Виктория. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го, по ходу турнира в Казахстане девочка отпраздновала третий день рождения. В январе 2025-го стало известно, что Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией.

Титул турнира в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.