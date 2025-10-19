Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев завоевал 21-й титул в карьере. Все — в разных городах

Даниил Медведев завоевал 21-й титул в карьере. Все — в разных городах
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 21-й в карьере титул на турнире ATP в одиночном разряде. Сегодня, 19 октября, россиянин победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), одолев в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Финал в Алма-Ате был юбилейным для Даниила — 40-м в карьере.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Все свои 21 титулов Медведев завоевал в разных городах — Сидней (2018), Уинстон-Сейлем (2018), Токио (2018), София (2019), Цинциннати (2019), Санкт-Петербург (2019), Шанхай (2019), Париж (2020), Лондон (2020, Итоговый), Марсель (2021), Мальорка (2021), Торонто (2021), Нью-Йорк (2021, US Open), Лос-Кабос (2022), Вена (2022), Роттердам (2023), Доха (2023), Дубай (2023), Майами (2023), Рим (2023), Алма-Ата (2025).

Материалы по теме
Фото: Даниил Медведев отпраздновал победу на турнире в Алма-Ате с женой и дочерьми
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android