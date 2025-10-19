Даниил Медведев завоевал 21-й титул в карьере. Все — в разных городах

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 21-й в карьере титул на турнире ATP в одиночном разряде. Сегодня, 19 октября, россиянин победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), одолев в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).
Финал в Алма-Ате был юбилейным для Даниила — 40-м в карьере.
Все свои 21 титулов Медведев завоевал в разных городах — Сидней (2018), Уинстон-Сейлем (2018), Токио (2018), София (2019), Цинциннати (2019), Санкт-Петербург (2019), Шанхай (2019), Париж (2020), Лондон (2020, Итоговый), Марсель (2021), Мальорка (2021), Торонто (2021), Нью-Йорк (2021, US Open), Лос-Кабос (2022), Вена (2022), Роттердам (2023), Доха (2023), Дубай (2023), Майами (2023), Рим (2023), Алма-Ата (2025).
