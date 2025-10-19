Ольховский: Медведев возвращается в привычную форму, следствие этого — победа в Алма-Ате

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.
«Даню надо обязательно поздравить. Победа в Алма-Ате — очень хороший результат для Медведева. В финале с Муте они шли ровно до счёта 3:3, но в решающий момент Даня играл очень уверенно и эффективно. В третьем сете у него очень высокий процент точных подач. А ещё мне нравится, что Медведев начал больше выходить к сетке, выглядит поувереннее.
Китайскую серию Даня тоже отыграл очень неплохо. Если бы не погодные условия и судороги… Он показал реально хороший теннис, а победа в Алма-Ате — следствие этого. Медведев возвращается в ту форму, в которой мы привыкли его видеть. Эта уверенность, игра в конечном счёте могут дать очень хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
