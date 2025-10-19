Медведев делит второе место с Давыденко в рейтинге самых титулованных теннисистов России

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев догнал соотечественника Николая Давыденко по количеству завоёванных титулов за карьеру (21).

Сегодня, 19 октября, Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале соревнований Даниил со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл француза Корентена Муте. Для россиянина это 21-й титул в карьере.

Медведев и Давыденко делят второе место среди самых титулованных (по победам на турнирах ATP) российских теннисистов в истории.

Теннис. Мужчины. Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP за карьеру: