Медведев делит второе место с Давыденко в рейтинге самых титулованных теннисистов России

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев догнал соотечественника Николая Давыденко по количеству завоёванных титулов за карьеру (21).

Сегодня, 19 октября, Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале соревнований Даниил со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл француза Корентена Муте. Для россиянина это 21-й титул в карьере.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Давыденко делят второе место среди самых титулованных (по победам на турнирах ATP) российских теннисистов в истории.

Теннис. Мужчины. Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP за карьеру:

  1. Евгений Кафельников — 26 титулов.
  2. Николай Давыденко – 21.
  3. Даниил Медведев – 21.
  4. Андрей Рублёв – 17.
  5. Марат Сафин – 15.
  6. Михаил Южный – 10.
