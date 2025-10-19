Медведев делит второе место с Давыденко в рейтинге самых титулованных теннисистов России
Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев догнал соотечественника Николая Давыденко по количеству завоёванных титулов за карьеру (21).
Сегодня, 19 октября, Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале соревнований Даниил со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл француза Корентена Муте. Для россиянина это 21-й титул в карьере.
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Давыденко делят второе место среди самых титулованных (по победам на турнирах ATP) российских теннисистов в истории.
Теннис. Мужчины. Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP за карьеру:
- Евгений Кафельников — 26 титулов.
- Николай Давыденко – 21.
- Даниил Медведев – 21.
- Андрей Рублёв – 17.
- Марат Сафин – 15.
- Михаил Южный – 10.
