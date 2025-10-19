Медведев посвятил титул на турнире в Казахстане одной из своих дочерей

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев посвятил победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) своей младшей дочери Виктории.

«Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории», — сказал Медведев в чемпионской речи.

С Даниилом на турнире в Алма-Ате присутствовали жена Дарья и обе дочери Алиса и Виктория. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го, по ходу турнира в Казахстане девочка отпраздновала третий день рождения. В январе 2025-го стало известно, что Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией.