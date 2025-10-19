«Ощущается удивительно». Медведев — после победы на турнире в Алма-Ате
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира), одолевший в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате француза Корентена Муте (41-е место в мировом рейтинге), прокомментировал свою игру в победном матче.
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. Это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.
Победа Медведева на турнире в Алма-Ате принесла теннисисту первый титул ATP с мая 2023 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
16:56
-
16:56
-
16:39
-
16:39
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:10
-
15:58
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:18
-
14:04
-
14:03
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
13:01
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:19
-
11:12
-
11:03
-
10:44
-
10:25
-
10:15