Теннис

«Ощущается удивительно». Медведев — после победы на турнире в Алма-Ате

«Ощущается удивительно». Медведев — после победы на турнире в Алма-Ате


Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира), одолевший в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате француза Корентена Муте (41-е место в мировом рейтинге), прокомментировал свою игру в победном матче.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. Это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Победа Медведева на турнире в Алма-Ате принесла теннисисту первый титул ATP с мая 2023 года.

Сетка турнира в Алма-Ате

