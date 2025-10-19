«Ощущается удивительно». Медведев — после победы на турнире в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира), одолевший в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате француза Корентена Муте (41-е место в мировом рейтинге), прокомментировал свою игру в победном матче.

«Не всегда был доволен своей игрой, но победа ощущается удивительно. Это значит, что в самых важных моментах матча я смог сыграть хорошо. И последний гейм был потрясающим. Так что рад выиграть титул – он продолжает мою забавную историю о 21 трофее в 21 городе», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Победа Медведева на турнире в Алма-Ате принесла теннисисту первый титул ATP с мая 2023 года.