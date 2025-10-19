Скидки
Даниил Медведев получил трофей за победу в Алма-Ате и примерил национальный наряд

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил золотой трофей за победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале он одолел француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Перед получением трофея Медведева одели в казахстанский национальный костюм, а также предоставили тематический головной убор.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков. Медведев завоевал титул на турнире ATP впервые за два года и пять месяцев и прервал шестиматчевую серию поражений в финалах.

