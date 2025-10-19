«Медведеву рано складывать оружие». Виктор Янчук отреагировал на титул в Алма-Ате

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.

«Скажу о титуле Медведева в Алма-Ате так: наконец-то! Всё-таки класс Медведева достаточно высок, он обладает надёжностью. Но где-то нужно поймать это тонкое чувство мяча. Даниил прибавил в темпе, раньше не хватало попаданий. Нужно, чтобы соревнование пришлось на пик формы. Слава богу, эта чёрная полоса проходит, начинается возвращение Медведева. Потенциал у него большой.

Жаль, что теперь будет пауза — до Australian Open много времени. Но есть турниры, и в них нужно обретать уверенность и лучшую форму. Хорошо бы, чтобы сезон Медведев закончил в приподнятом настроении, настраиваясь на «Большой Шлем» в Австралии. Ему рано складывать оружие», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.