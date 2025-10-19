Скидки
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Каспер Рууд, результат матча 19 октября 2025, счёт 0:2, финал ATP-250 в Стокгольме

Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Стокгольме, в финале обыграв Уго Умбера
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.

Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Умбер сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне.

