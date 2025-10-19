Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Стокгольме, в финале обыграв Уго Умбера

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Умбер сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне.