Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Стокгольме, в финале обыграв Уго Умбера
Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.
Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
25
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Умбер сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне.
