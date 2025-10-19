Скидки
Кузнецова — о титуле Медведева: когда отпускаешь ожидания — играешь лучше

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Как же здорово! Как же Даня нуждался в этой победе. И самое интересное — ведь он сам перед турниром говорил, что ничего особенного от себя не ждёт. Устал, долетел, приболел… Психологически был не в лучшем состоянии.

Но, как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания и не давишь на себя — играешь лучше. На прошлых неделях результаты были лучше, и вот — титул! Очень рада за него. Дальше удачи!» — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети.

