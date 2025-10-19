Кузнецова — о титуле Медведева: когда отпускаешь ожидания — играешь лучше
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Как же здорово! Как же Даня нуждался в этой победе. И самое интересное — ведь он сам перед турниром говорил, что ничего особенного от себя не ждёт. Устал, долетел, приболел… Психологически был не в лучшем состоянии.
Но, как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания и не давишь на себя — играешь лучше. На прошлых неделях результаты были лучше, и вот — титул! Очень рада за него. Дальше удачи!» — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети.
