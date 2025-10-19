Кузнецова — о титуле Медведева: когда отпускаешь ожидания — играешь лучше

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.

«Как же здорово! Как же Даня нуждался в этой победе. И самое интересное — ведь он сам перед турниром говорил, что ничего особенного от себя не ждёт. Устал, долетел, приболел… Психологически был не в лучшем состоянии.

Но, как это часто бывает: когда отпускаешь ожидания и не давишь на себя — играешь лучше. На прошлых неделях результаты были лучше, и вот — титул! Очень рада за него. Дальше удачи!» — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети.