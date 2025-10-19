Елена Веснина: поехать на турнир в Алма-Ате — самое правильное решение Медведева

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.
«Долгожданный титул для Дани Медведева. Он невероятно провёл этот финал против Муте: собранно, сконцентрированно на протяжении всех трёх сетов. Понятно, очень хотелось выиграть, было нервозно. Против Медведева играла лучшая версия Муте, что я видела за всю его карьеру. Но Медведев выстоял, показал свой уровень и характер. Возможно, играл не так эффектно, как может, но бился до конца. Многое не получилось, но старание дало Дане этот титул.
Медведев правильно сделал, что приехал в Алма-Ату. Всё-таки это ATP-250, он давно не играл в такой категории. Но в данной ситуации, в такой форме, это самое правильное решение. Да, соперники не такие именитые, однако у Медведева два полуфинала подряд. Он начал находить свою игру, этот титул был крайне важен в психологическом плане. Надеюсь, что теперь Даня почувствует необходимую уверенность. Наверное, где-то его даже отпустит, потому что подсознательно все неудачи на него давили. В отпуск нужно уходить с приятными ощущениями, чтобы начать подготовку к новому сезону более мотивированным и готовым», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
