Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина: поехать на турнир в Алма-Ате — самое правильное решение Медведева

Елена Веснина: поехать на турнир в Алма-Ате — самое правильное решение Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Долгожданный титул для Дани Медведева. Он невероятно провёл этот финал против Муте: собранно, сконцентрированно на протяжении всех трёх сетов. Понятно, очень хотелось выиграть, было нервозно. Против Медведева играла лучшая версия Муте, что я видела за всю его карьеру. Но Медведев выстоял, показал свой уровень и характер. Возможно, играл не так эффектно, как может, но бился до конца. Многое не получилось, но старание дало Дане этот титул.

Медведев правильно сделал, что приехал в Алма-Ату. Всё-таки это ATP-250, он давно не играл в такой категории. Но в данной ситуации, в такой форме, это самое правильное решение. Да, соперники не такие именитые, однако у Медведева два полуфинала подряд. Он начал находить свою игру, этот титул был крайне важен в психологическом плане. Надеюсь, что теперь Даня почувствует необходимую уверенность. Наверное, где-то его даже отпустит, потому что подсознательно все неудачи на него давили. В отпуск нужно уходить с приятными ощущениями, чтобы начать подготовку к новому сезону более мотивированным и готовым», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android