Даниил Медведев прервал шестиматчевую серию поражений в финалах турниров ATP
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал шестиматчевую серию поражений в финалах турниров ATP. Сегодня, 19 октября, он стал победителем соревнований категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале россиянин одолел француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее Медведев проиграл в финалах на турнирах в Галле (2025), Индиан-Уэллсе, Australian Open (2024), Вене, Пекине и US Open (2023)
Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков. Медведев завоевал титул на турнире ATP впервые за два года и пять месяцев.
