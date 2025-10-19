Скидки
Даниил Медведев завоевал первый титул с новой тренерской командой

Даниил Медведев завоевал первый титул с новой тренерской командой
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул с новой тренерской командой. Сегодня, 19 октября, он стал победителем турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале россиянин одолел француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

В этом сезоне Медведев прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара, который тренировал россиянина на протяжении восьми лет. В новую команду Даниила вошли сразу два специалиста — швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гётцке.

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков. Медведев завоевал титул на турнире ATP впервые за два года и пять месяцев.

