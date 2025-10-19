Французы Тео Аррибаже и Альбано Оливетти стали чемпионами турнира ATP-250 в Алма-Ате

Французские теннисисты Тео Аррибаже и Альбано Оливетти стали победителями турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан) в парном разряде. В решающем матче они обыграли немцев Якоба Шнайттера и Марка Вальнера со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Аррибаже и Оливетти девять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Шнайттера и Вальнера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

Прошлогодними чемпионами соревнований в Алма-Ате являются представители Индии Ритвик Боллипалли и Арджун Кадхе.