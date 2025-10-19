Медведев: если бы такой был весь год, я бы был наверняка в десятке и в Турине

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира), одолевший в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате француза Корентена Муте (41-е место в мировом рейтинге), прокомментировал свой титул.

— Ни раз звучали в твоих интервью слова, что голова и мозги у тебя не на месте. И что у тебя огонь внутри, скажем, не так горит. Можешь ли сказать, что сейчас у тебя всё встало на место, что огонь внутри тебя разгорелся, ты в деле?

— Очень рад, что так получилось. Поменял команду, очень хорошо тренировался в Монако, прямо даже лучше, чем играл и в Шанхае, и здесь. Прямо вообще сумасшедший уровень был. И я такой: «Интересно. Значит, если я смогу показать такой уровень, у меня будут шансы на титул?» Но другой вопрос, что перенести это в матч после такого тяжёлого сезона было сложно. И в Ханчжоу у меня это не совсем получилось. Да, в принципе, там было близко к полуфиналу, но не вышло. В Пекине уже играл намного лучше. И, в принципе, обидно, что не вышел там в финал. В Шанхае играл ещё лучше, выиграл у крутых теннисистов. Опять же, обидно, что не вышел в финал. И здесь играл, ну, может быть, не лучше, чем в Шанхае и в Пекине, но всё равно очень круто. То есть рад, что могу показывать, наконец-то, результаты — полуфиналы, финалы, победы. И если бы такой был весь год, я бы, конечно, был наверняка в десятке и в Турине. Но ничего, шаг за шагом, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.