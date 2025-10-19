Скидки
Бублик поддержал Руне, у которого был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму. В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия. Спортсмен с трудом наступал на левую ногу.

«ATP, нам нужно изменение в расписании. Хольгер, ты вернёшься сильнее», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хольгеру Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Новости. Теннис
