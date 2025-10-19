Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«822 дня на пути к трофею». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Медведева в Алма-Ате

«822 дня на пути к трофею». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Медведева в Алма-Ате
Комментарии

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на первый титул чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева за 2 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 октября, он победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), победив в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«882 дня на пути к этому трофею. Даниил Медведев завоевал свой первый титул с мая 2023 года, победив Муте в Алма-Ате», — говорится в заявлении пресс-службе ATP.

Последним титулом Медведева до Алма-Аты была победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в итальянском Риме. Тогда в финале он обыграл датчанина Хольгера Руне. После этого Медведев проиграл шесть финалов подряд.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Мирра не играет решающую неделю, а Медведев бьётся за Итоговый. Обзор сеток Токио и Вены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android