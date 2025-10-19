«822 дня на пути к трофею». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Медведева в Алма-Ате
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на первый титул чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева за 2 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 октября, он победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), победив в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).
Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
41
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
«882 дня на пути к этому трофею. Даниил Медведев завоевал свой первый титул с мая 2023 года, победив Муте в Алма-Ате», — говорится в заявлении пресс-службе ATP.
Последним титулом Медведева до Алма-Аты была победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в итальянском Риме. Тогда в финале он обыграл датчанина Хольгера Руне. После этого Медведев проиграл шесть финалов подряд.
