«822 дня на пути к трофею». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Медведева в Алма-Ате

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на первый титул чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева за 2 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 октября, он победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), победив в финале француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

«882 дня на пути к этому трофею. Даниил Медведев завоевал свой первый титул с мая 2023 года, победив Муте в Алма-Ате», — говорится в заявлении пресс-службе ATP.

Последним титулом Медведева до Алма-Аты была победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в итальянском Риме. Тогда в финале он обыграл датчанина Хольгера Руне. После этого Медведев проиграл шесть финалов подряд.