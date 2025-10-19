Скидки
«Приходилось больше играть в кошки-мышки». Медведев — о финальном матче с Муте в Алма-Ате

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил игру француза Корентена Муте в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Медведев обыграл Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Ну он очень тяжёлый игрок, опять же, у него такая игра, что… Есть, наверное, некоторые, причём их не так много, игроки, которым, может быть, будет нравиться с ним играть. То есть те, кто может с резаных сильно бить. Наверное, это даже самый главный момент, который бы выделил. У него такой неприятный резаный, есть некоторые игроки, которые даже с этого резаного способны как бы разгонять мяч. Тогда ему сразу будет непросто. Мне же немножко тяжелее даётся борьба с ним, поэтому приходилось больше играть в такие кошки-мышки. Когда-то к сетке сбегать, когда-то — нет, когда-то он свечу бросит, когда-то он в ноги пробьёт. Подача была важна, и как раз, в принципе, считаю, что мог, конечно, чуть лучше в некоторых моментах сыграть на своей подаче. Но рад, что вообще матч был по факту хороший, с хорошими моментами. И если брать даже первый и третий сеты, в самых важных моментах сыграл круто и очень этим доволен», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

