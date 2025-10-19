Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер отреагировал на тяжёлую травму Хольгера Руне

Борис Беккер отреагировал на тяжёлую травму Хольгера Руне
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму. В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия. Спортсмен с трудом наступал на левую ногу.

«Только что услышал в новостях, что Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие… Желаю ему полного и скорейшего выздоровления!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Материалы по теме
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Руне порвал ахилл и в слезах закончил сезон. А ведь он боролся с Медведевым за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android