Борис Беккер отреагировал на тяжёлую травму Хольгера Руне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал полученную датчанином Хольгером Руне (11-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Стокгольме травму. В полуфинале Руне уступил французу Уго Умберу, снявшись во время игры из-за разрыва ахиллова сухожилия. Спортсмен с трудом наступал на левую ногу.

«Только что услышал в новостях, что Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие… Желаю ему полного и скорейшего выздоровления!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Руне был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия, в скором времени теннисисту предстоит операция. Об этом он сообщил в социальных сетях.