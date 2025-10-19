Скидки
Стала известна сетка турнира ATP-500 в Базеле, где сыграют Фриц, Шелтон, Рууд и Вавринка

В понедельник, 20 октября, стартует турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного российского теннисиста, но сыграют такие известные игроки, как американцы Тейлор Фриц (первый сеяный), Бен Шелтон (2), норвежец Каспер Рууд (4) и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка.

На старте соревнований Фриц сыграет с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валантеном Вашеро из Монако. Рууд сыграет с Кентеном Алисом из Франции. Вавринка за выход во второй круг поспорит с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Сетка турнира ATP-500 в Базеле

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Тейлор Фриц (США, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 6);
  • Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8);
  • Якуб Меншик (Чехия, 7) — Денис Шаповалов (Канада);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада 5) — Бен Шелтон (США, 2).
