Стала известна сетка турнира ATP-500 в Базеле, где сыграют Фриц, Шелтон, Рууд и Вавринка

В понедельник, 20 октября, стартует турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного российского теннисиста, но сыграют такие известные игроки, как американцы Тейлор Фриц (первый сеяный), Бен Шелтон (2), норвежец Каспер Рууд (4) и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка.

На старте соревнований Фриц сыграет с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валантеном Вашеро из Монако. Рууд сыграет с Кентеном Алисом из Франции. Вавринка за выход во второй круг поспорит с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Теннис. Турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Тейлор Фриц (США, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 6);

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8);

Якуб Меншик (Чехия, 7) — Денис Шаповалов (Канада);

Феликс Оже-Альяссим (Канада 5) — Бен Шелтон (США, 2).