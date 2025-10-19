Скидки
Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире WTA-500 в Нинбо

Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире WTA-500 в Нинбо
Комментарии

Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финальном матче она обыграла россиянку Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:2.

«Привет всем. Я только что завоевала титул в Нинбо. Это была потрясающая неделя. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в Токио», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Рыбакиной необходимо выиграть два матча на турнире WTA-500 в Токио, чтобы обеспечить себе квалификацию на Итоговый турнир. Туда уже отобрались Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Жасмин Паолини.

Новости. Теннис
