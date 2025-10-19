Скидки
Иржи Легечка — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 19 октября 2025, счет 1:2, финал АТР-250 в Брюсселе

Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл Легечку и стал чемпионом турнира АТР-250 в Брюсселе
Комментарии

Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.

Брюссель. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Иржи Легечка
17
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 8 2
7 7 		6 6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Оже-Альяссим выполнил 17 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Легечка сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025.

