Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл Легечку и стал чемпионом турнира АТР-250 в Брюсселе

Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Оже-Альяссим выполнил 17 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Легечка сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025.