Медведев — о смене тренеров: пришло время попробовать что-то новое. Рад, что это работает

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли своевременной смену тренеров. В этом сезоне россиянин прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара. В новую команду Даниила вошли швед Томас Юханссон и южноафриканец Рохан Гётцке.

— Как раз про смену тренеров порой слышатся вопросы — не поздновато ли она произошла? Может, не то чтобы запоздал, а, возможно, просто не в то время?

— Ну, это жизнь. Считать то можно что угодно. Допустим, а что, если бы 20 лет у меня был другой тренер, а я бы за это время выиграл, допустим, 27 «Больших шлемов». Но я, конечно, в это не верю. Поэтому просто очень рад тому, сколько мы работали с Жилем. Мы реально, скажем так, до конца боролись за эту работу. Однако в какой-то момент пришло время попробовать что-то новое, и я очень рад, что оно работает. Потому что новое не всегда хорошее, новое — всегда тяжело, новое — иногда занимает время. И я рад, что здесь оно, в принципе, довольно быстро начало работать. И, опять же, тут уже только долгая дорога покажет, насколько удачно получится и что нужно будет делать, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.