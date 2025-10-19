«Рад, что смог победить и посвятить титул дочери». Медведев — о поддержке семьи

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о поддержке семьи во время спада в карьере.

— Важный вопрос про поддержку семьи. Всю неделю они тебя поддерживали? Как они это всё выдержали? Да и вообще весь твой этот неудачный период в карьере, как выдержала твоя семья, твоя жена? Как она тебя поддерживала, мотивировала и это всё перенесла?

— Ну, конечно, это всё тяжело, потому что семья всегда поддерживает. Когда они видят, что мне тяжело на корте, конечно, это немножко может переноситься и в жизнь. Я понимаю, как им тяжело. Все мне хотят помочь, особенно близкие люди, а помочь они не всегда могут, потому что это не всегда так легко работает. Людей, которые хотят помочь, очень много вокруг. Поэтому они, конечно, все очень рады, что у меня сейчас это получилось.

И, опять же, взять ситуацию сейчас в Алма-Ате. Первый раз приехала жена с двумя дочерьми. И всё это ещё и такое дополнительное давление. Говорю, что не мог двигаться первые два дня вообще. И такой думаю: «Ну классно вообще! Семья прилетела так далеко, день рождения дочки отпраздновали. И что теперь? Полетим обратно домой? Они даже толком не перестроились ещё по времени». Рад, что смог здесь сейчас победить и посвятить титул младшей дочери. Потому что при старшей уже было много побед. И просто рад, что такая история получилась, — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.