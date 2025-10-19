«Это детская мечта». Каспер Рууд — о победе на турнире ATP-250 в Стокгольме

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.

«Очень рад победить здесь, в Стокгольме. Это немного детская мечта, так как это недалеко от Норвегии, и здесь в прошлом играли все легенды. Федерер, Надаль, Борг, Макинрой и многие другие. Для меня большая честь завоевать титул здесь», — сказал Рууд на церемонии награждения.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. Ранее норвежец стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).