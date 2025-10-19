«Это детская мечта». Каспер Рууд — о победе на турнире ATP-250 в Стокгольме
Поделиться
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:3.
Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
25
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
«Очень рад победить здесь, в Стокгольме. Это немного детская мечта, так как это недалеко от Норвегии, и здесь в прошлом играли все легенды. Федерер, Надаль, Борг, Макинрой и многие другие. Для меня большая честь завоевать титул здесь», — сказал Рууд на церемонии награждения.
Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. Ранее норвежец стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Комментарии
- 19 октября 2025
-
21:23
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:48
-
18:28
-
18:25
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:21
-
16:56
-
16:56
-
16:39
-
16:39
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:10
-
15:58
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
14:50
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:18
-
14:04