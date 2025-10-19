Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: с удовольствием бы выиграл турнир в Москве

Медведев: с удовольствием бы выиграл турнир в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что завоевал 21 трофей в 21 разных городах.

— Люди постоянно поражаются, что у тебя 21 титул в 21 разном городе. Продолжи, пожалуйста, этот список. Где бы ты ещё хотел выиграть? Какой ещё новый город для себя хотел бы, скажем, таким вот образом открыть?
— Ну, начнём с «Мастерсов». У меня их, в принципе, невыигранных не так много осталось — это Индиан-Уэллс, Мадрид и Монте-Карло. Ну Мадрид и Монако для меня тяжёлые, они проходят на грунте. Но постараться можно. Рим-то выиграть получилось! Поэтому, конечно, были бы три таких сразу города, где бы хотелось выиграть. Также «Большие шлемы», это понятное дело. И тут бы, в принципе, неплохо было бы ещё раз US Open попробовать выиграть, но это тяжело.

А так всегда говорил, что этой статистикой никак не дорожу, и с удовольствием сейчас еду в Вену, и с таким же удовольствием выиграл бы там во второй раз, ведь там уже побеждал [в 2022-м]. Но пока больше не получается повторить. Так что будем продолжать искать новые титулы.

— Про Москву ты ещё не сказал...
— О, Москву бы я с удовольствием выиграл, но там турнира сейчас нет. Поэтому посмотрим — если вернётся, сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Турнир в Москве с удовольствием выиграл бы, если вернётся». Медведев после 21-го титула
Эксклюзив
«Турнир в Москве с удовольствием выиграл бы, если вернётся». Медведев после 21-го титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android