«Это было действительно тяжело». Фриц — о победе над Джоковичем на Six Kings Slam

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam. Теннисисты отыграли первый сет, после которого серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

«Это было действительно физически тяжело. Дело в том, что вы попадаете в очень длинные геймы, и мяч начинает стираться и становиться таким большим, что очень сложно выиграть очко на подаче или взять гейм. Поэтому играются очень длинные очки и геймы. Всё становится медленнее, длиннее, это очень тяжёлый сет, и в конце условия стали медленными. Мы играли длинные розыгрыши один за другим, сражаясь за каждый мяч, было жёстко», — рассказал американец в интервью на корте.