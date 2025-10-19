Скидки
Теннис

«Это было действительно тяжело». Фриц — о победе над Джоковичем на Six Kings Slam

«Это было действительно тяжело». Фриц — о победе над Джоковичем на Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam. Теннисисты отыграли первый сет, после которого серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.

Six Kings Slam. За 3-е место
18 октября 2025, суббота. 19:50 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7
6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это было действительно физически тяжело. Дело в том, что вы попадаете в очень длинные геймы, и мяч начинает стираться и становиться таким большим, что очень сложно выиграть очко на подаче или взять гейм. Поэтому играются очень длинные очки и геймы. Всё становится медленнее, длиннее, это очень тяжёлый сет, и в конце условия стали медленными. Мы играли длинные розыгрыши один за другим, сражаясь за каждый мяч, было жёстко», — рассказал американец в интервью на корте.

Тейлор Фриц выиграл матч за третье место на Six Kings Slam после снятия Новака Джоковича
