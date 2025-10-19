«Это было действительно тяжело». Фриц — о победе над Джоковичем на Six Kings Slam

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam. Теннисисты отыграли первый сет, после которого серб отказался от борьбы. Счёт — 7:6 (7:4) в пользу американца.
|1
|2
|3
|
|
«Это было действительно физически тяжело. Дело в том, что вы попадаете в очень длинные геймы, и мяч начинает стираться и становиться таким большим, что очень сложно выиграть очко на подаче или взять гейм. Поэтому играются очень длинные очки и геймы. Всё становится медленнее, длиннее, это очень тяжёлый сет, и в конце условия стали медленными. Мы играли длинные розыгрыши один за другим, сражаясь за каждый мяч, было жёстко», — рассказал американец в интервью на корте.
- 19 октября 2025
-
22:22
-
22:14
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:23
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:48
-
18:28
-
18:25
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:21
-
16:56
-
16:56
-
16:39
-
16:39
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:10
-
15:58
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
14:50