Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу на турнире АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.

«Мы поставили на кон все. Я чувствую, что мы оба были предельно сосредоточены с самого начала. Два сета прошли на высоком уровне. Потом вы не знаете, как всё может сложиться… Но я, безусловно, рад», — сказал Оже-Альяссим после матча.

Феликс Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025.