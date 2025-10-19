Скидки
Даниил Медведев — о победе в Алма-Ате: 21 титул в 21 разном городе. Это прикольно

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале он обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Даниил, поздравляем с первым титулом! Сегодня вам пришлось сражаться с духом и запалом игрока, который пытался взять свой первый трофей в карьере. Было ли из-за этого сложнее и какие выводы вы сделаете из Almaty Open — 2025?
— Во-первых, он [Муте] просто отличный игрок и играет всё лучше и лучше. Он побеждает всё более сильных соперников и играть против него очень тяжело. Матч на первый титул может быть вообще как давлением, так и мотивацией. Так что, возможно, он в какие-то моменты перенервничал, а во втором сете, наоборот, была видна мотивация. Он тяжёлый соперник, и я очень рад взять титул, ведь очень давно их не брал. Если честно, меня не беспокоило то, что не мог выигрывать титулы. Всегда говорил, что предпочитаю играть хорошо, и здесь я играл хорошо всю неделю, поэтому очень счастлив, что получил этот трофей.

— Если писать мемуары, как бы вы озаглавили главу про Алма-Ату?
— Что-то типа «Возвращение титула». С Рима-2023 уже два с половиной года их не было. Но говорю, что если бы прямо так хотел завоевать титул, играл бы все турниры ATP-250, которые существуют вообще в этом сезоне. То есть это для меня не всегда самое главное, однако очень рад, что это случилось — 21 титул в 21 разном городе. Это прикольно. Я бы, конечно, рад где-то что-то защитить, но это тоже прикольная такая статистика. Ни у кого такой не было. Поэтому да, сам факт титула — это что-то такое важное, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

