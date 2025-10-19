«Трибуны были классные». Медведев — о выкриках публики в финале турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о публике в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

— Зрители порой на трибунах удивляли, когда перед подачей следовали выкрики. Особенно в первых двух сетах. Казалось, поначалу вы на это даже реагировали, вам это чуть мешало сегодня.

— Ну, это бывает. Трибуны были классные. А выкрики, на самом деле, бывают во всех городах мира. И, понятное дело, если ты сделал двойную, тебе хочется кого-то обвинить, а не себя. И ищешь, на кого направить эти обвинения. Конечно, иногда это может помешать. Особенно если на подбросе. Был момент, мне говорят вдруг: «Вспомни Суворова». Я говорю: «Отлично, как-нибудь вспомню, но можно не на подбросе хотя бы кричать?» Так что такое бывает. На самом деле, конечно, бывают такие матчи, где ты прямо вообще как бы вне зоны доступа, то есть вообще ничего не отвлекает. Тебе всё равно, что там происходит. Но сегодня было больше нервов, всё-таки у меня давно не было титула, да и соперник неприятный, поэтому больше обращаешь внимание на такие моменты. Однако, опять же, рад, что сумел переключиться и не обращать на это большого внимания, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.