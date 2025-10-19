Оже-Альяссим высказался о Легечке после финала турнира АТР-250 в Брюсселе
Поделиться
Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим высказался о своём сопернике по финалу на турнире АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.
Брюссель. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 17:45 МСК
17
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|2
|
|6 6
|6
13
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Я очень уважаю его как человека и как игрока. Он отличный парень. С тех пор как он попал в тур, мы очень хорошо поладили. Надо отдать должное ему и его команде, они проделывают фантастическую работу», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
Феликс Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
23:16
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:14
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:23
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:48
-
18:28
-
18:25
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:21
-
16:56
-
16:56
-
16:39
-
16:39
-
16:29