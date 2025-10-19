Оже-Альяссим высказался о Легечке после финала турнира АТР-250 в Брюсселе

Канадский теннисист 13-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим высказался о своём сопернике по финалу на турнире АТР-250 в Брюсселе (Бельгия). В матче за титул он обыграл чеха Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2.

«Я очень уважаю его как человека и как игрока. Он отличный парень. С тех пор как он попал в тур, мы очень хорошо поладили. Надо отдать должное ему и его команде, они проделывают фантастическую работу», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

Феликс Оже-Альяссим выиграл восьмой титул в карьере и третий в сезоне. Канадский теннисист располагается на девятом месте в гонке на Итоговый турнир — 2025.