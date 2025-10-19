Скидки
Даниил Медведев рассказал, о чём думал в решающий момент в финале турнира в Алма-Ате

Даниил Медведев рассказал, о чём думал в решающий момент в финале турнира в Алма-Ате
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чём думал в решающий момент в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он обыграл француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3).

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Третий сет – счёт 5:3 и подача на матч. Что в это время в голове?
— Ну, это подача на матч, тут нужно закрывать. Хочется этого, особенно когда хорошая подача идёт. А сейчас я её немножко вернул, хочется подать четыре эйса. И как раз таки два у меня получились — при 0:0 и 15:15. А очки на 15:0 и 30:15 мог сыграть намного лучше. Один укороченный – в принципе, решение не было ужасное, но исполнение оказалось плохое, и второй тоже хотел атаковать, но немножко неудачно сыграл. Поэтому рад, что при 30:30 уже пошло. Такое бывает, такие матчи, это как раз когда выигрываешь титулы. Я сыграл с лёта, никогда в жизни не играл какие-то там с полулёта укороченные. Оно бывает, когда, опять же, прямо вот всё у тебя прёт. И за счёт этого выиграл. Это, конечно, было круто, потому что он игрок такой. Есть некоторые игроки – у них просто другой теннис. И когда 30:30, то там раз-раз – и он что-то ошибся, 40:30 — опять ошибся, и ты выиграл матч. С ним такого нет. Знаешь, что нужно до последнего мяча бороться, он что-то тебе в ноги догонит. Так что прямо до последнего надо было играть. Поэтому рад, что получилось, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

