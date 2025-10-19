Скидки
Медведев — о Муте: Корентен может даже больше с руки подавать, чем Бублик

Медведев — о Муте: Корентен может даже больше с руки подавать, чем Бублик
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о подаче с руки француза Корентена Муте в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Даниил обыграл Корентена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Был момент сегодня, когда он попал с руки. Не было ли такой мысли: «Ну достал»? То Бублик доставал, теперь Корентен этот?
— Да нет, если честно, Корентен может даже больше с руки подавать, чем Саша. И он это делает классно. Там был момент, в принципе, не могу сказать, что сегодня очень далеко стоял. Ну, всё-таки потому, что у него подача далеко не 210. Был готов, что он может это сделать, но она была просто невероятной. Мне кажется, человек, который даже на линии стоял бы, всё равно бы не взял. Поэтому с ним и непросто, потому что всегда нужно немножко готовиться. Ему, наверное, тоже не хочется так всегда подавать, потому что это такая подача опасная. Если её неправильно подать, могут в ответ сразу забить. Поэтому тут простой теннисный момент. Ничего такого, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Турнир в Москве с удовольствием выиграл бы, если вернётся». Медведев после 21-го титула
Эксклюзив
«Турнир в Москве с удовольствием выиграл бы, если вернётся». Медведев после 21-го титула
