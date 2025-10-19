Медведев — об участии на турнире в Вене: набрал уверенность, за счёт этого можно побеждать

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об участии на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) после победы на соревнованиях в Алма-Ате (Казахстан).

— Дальше куда летишь — обычным рейсом или частным джетом всё же?

— Нет, на обычный рейс. Ночью тяжело будет, но это нормально, не в первый раз. Поэтому надеюсь, что смогу восстановиться. Буду играть в Вене в среду. Тут уже получаются такие колебания — иногда приезжаешь рано на турнир, образно говоря, на US Open, и у тебя две недели подготовки. Однако играешь ужасно, зато физически готов отлично. А тут как бы физически я точно не буду готов, но, поскольку набрал уверенность, за счёт этого можно побеждать. Поэтому постараюсь выигрывать, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.