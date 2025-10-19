Янник Синнер — о рейтинге: в этом году невозможно будет завершить сезон первым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свои шансы на возвращение на первую строчку мирового рейтинга ATP. Сейчас итальянец отстаёт от шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса на 1340 очков.

«Для меня конец года очень важен. Мне очень повезло, потому что Итоговый турнир ATP проходит в Италии, это даёт мне много энергии и сил на общение с родными. В этом году невозможно будет завершить сезон первым», — приводит слова Синнера Tennis365.

Синнер выступит на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 20 по 26 октября.