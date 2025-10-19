Скидки
Каспер Рууд выиграл первый с 2021 года титул на хардовом покрытии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) выиграл первый за четыре года титул на хардовом покрытии. В октябре 2021 года он одержал победу на соревнованиях в Сан-Диего.

Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Уго Умбер
25
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Сегодня, 19 октября, он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул норвежец в двух сетах обыграл 25-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. Ранее норвежец стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).

