Каспер Рууд выиграл первый с 2021 года титул на хардовом покрытии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) выиграл первый за четыре года титул на хардовом покрытии. В октябре 2021 года он одержал победу на соревнованиях в Сан-Диего.

Сегодня, 19 октября, он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул норвежец в двух сетах обыграл 25-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. Ранее норвежец стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).