Каспер Рууд выиграл первый с 2021 года титул на хардовом покрытии
Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) выиграл первый за четыре года титул на хардовом покрытии. В октябре 2021 года он одержал победу на соревнованиях в Сан-Диего.
Стокгольм. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
25
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Сегодня, 19 октября, он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче за титул норвежец в двух сетах обыграл 25-ю ракетку мира француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Рууд выиграл свой 14-й титул в карьере, 12 из них норвежец завоевал на турнирах категории ATP-250. Победа в Стокгольме стала второй для Каспера в текущем сезоне. Ранее норвежец стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания).
