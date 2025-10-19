Скидки
Теннис

«Не терпится вернуться». Алькарас — о Six Kings Slam

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выставочного турнира Six Kings Slam — 2025.

«Поздравляю Янника и команду! Отличный финал и отличный уровень! Спасибо Эр-Рияду за поддержку и за то, что снова так тепло нас встретил! Не терпится вернуться», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 18 октября, Янник Синнер обыграл Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 со счётом 6:4, 6:2. Six Kings Slam проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во второй раз в истории. В прошлом году турнир также выиграл Синнер, победив Алькараса в финале.

