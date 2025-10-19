«Не терпится вернуться». Алькарас — о Six Kings Slam
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выставочного турнира Six Kings Slam — 2025.
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
«Поздравляю Янника и команду! Отличный финал и отличный уровень! Спасибо Эр-Рияду за поддержку и за то, что снова так тепло нас встретил! Не терпится вернуться», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
Вчера, 18 октября, Янник Синнер обыграл Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 со счётом 6:4, 6:2. Six Kings Slam проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во второй раз в истории. В прошлом году турнир также выиграл Синнер, победив Алькараса в финале.
