Главная Теннис Новости

Анна Курникова поделилась фото с детьми в костюмах на Хэллоуин

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова в социальных сетях поделилась фото с детьми в костюмах на Хэллоуин.

Фото: Из личного архива Анны Курниковой


Анна Курникова замужем за популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). Недавно стало известно о том, что спортсменка и музыкант ждут четвёртого ребенка – бывшую первую ракетку мира в парном разряде заметили с округлившимся животом. В конце августа издание Hola! писало о беременности Курниковой, ссылаясь на источник, близкий к семье. По его информации, ребёнок должен появиться на свет в конце 2025 года.

