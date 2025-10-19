«Титул есть титул». Каливод оценил победу Медведева на турнире в Алма-Ате

Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он обыграл француза Корентена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.

«Думаю, что это очень хорошее начало возвращения. Финальная игра была классная, но турнир Даня провел тяжело из-за простуды. Сегодня он не проявлял лишних эмоций, не раздражался, когда, например, француз с руки подавал. Француз непростой был, он играл крайне разнообразно. Он левша, хорошо менял вращения и читал игру Медведева. Хорошо, что Даня сегодня выиграл, пусть это небольшой турнир, но титул есть титул», — сказал Каливод в интервью ТАСС.

Титул в Алма-Ате стал 21-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. В рейтинге ATP россиянин не поднимется, но наберёт 200 рейтинговых очков.